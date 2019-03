Ama: consigliere M5S attaccano Montanari in audizione alla Pisana, "si è portata suggeritrici"

- Duro scontro questa mattina in commissione Rifiuti alla Pisana tra l'ex assessore all'Ambiente di Roma Capitale Pinuccia Montanari e due consigliere del M5s. L'ex assessore è stata sentita dalla commissione, presieduta da un altro consigliere M5s, Marco Cacciatore, in merito alla bocciatura del bilancio 2017 di Ama da parte della Giunta capitolina che ha portato alle dimissioni di Montanari e all'azzeramento del Cda. Alle stoccate di Montanari, destinate principalmente all'assessore al Bilancio del Comune Gianni Lemmetti e al dg Franco Giampaoletti, ma che non hanno risparmiato neanche la sindaca Virginia Raggi, hanno replicato le due consigliere pentastellate Valentina Corrado e Gaia Pennarella. "Sono delusa da lei - ha detto Corrado rivolta all'ex assessore - mi aspettavo uno spessore diverso e delle precisazioni più puntuali su quella che è la gestione dei rifiuti di Ama. Mentre lei ha portato stralci di conversazione decontestualizzate e attacchi alla sindaca e al comune. Sembrava più concentrata a difendere l'ex ad di Ama, Bagnacani che a farci capire il quadro della situazione". Ancora più diretta Pennarella, che ha ironizzato sulle due persone con cui Montanari si è presentata alla commissione, sedute una alla sua destra e una alla sua sinistra: "Vedo che l'ex assessore si è presentata con le 'suggeritrici'", ha attaccato. "Una era già stata suggeritrice dell'ex ad Bagnacani - ha detto ancora, in riferimento all'ex membra del cda di Ama, Vanessa Ranieri, seduta a sinistra della Montanari durante l'audizione - e l'altra credo sia la dottoressa Matassa (ex direttore del dipartimento Ambiente del Campidoglio ndr)". Colpito dagli affondi delle consigliere, l'esponente di centro solidale Paolo Ciani ha dichiarato: "Mi ha colpito il gioco delle parti che è iniziato in queste audizioni. La stessa forza politica (M5s ndr) che ha nominato assessore e vertici aziendali di Ama ora è diventata l'accusatore alla Perry Mason dell'assessore e dell'ex ad. Davvero mi colpisce. Il passaggio sulle 'suggeritrice' l'ho trovato davvero di cattivo gusto". (Xcol4)