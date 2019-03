Clima: Fassino (Pd), vivere in mondo migliore dipende da noi

- Il deputato del Partito democratico, Piero Fassino, scrive su Twitter: "Che gioia vedere a Roma stamattina in piazza migliaia di ragazze e ragazzi. Come in tutta Italia e in tutto il mondo hanno risposto all'appello di Greta Thumberg perché la natura sia rispettata e lo sviluppo sia sostenibile, consapevoli che vivere in mondo migliore dipende da noi". (Rin)