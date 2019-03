Infrastrutture: Cna, speriamo decreto sblocchi davvero cantieri grandi ma soprattutto quelli piccoli

- Daniele Vaccarino, presidente della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna), ha partecipato all'incontro di oggi con il governo sul tema delle opere pubbliche e il decreto sblocca cantieri a Palazzo Chigi. Al termine dell'incontro, Vaccarino ha espresso la speranza "che il decreto abbia l'obiettivo, come dice la parola stessa, di sbloccare questi cantieri, e questo dovrebbe valere sia per le grandi opere - che devono essere sbloccate al più presto, in particolare quelle che sono già avviate - ma soprattutto per quella miriade di piccoli cantieri che ci sono all'interno di piccoli Comuni che darebbero lavoro a tantissime imprese piccole dell'edilizia che, ricordiamo, sono il 90 per cento delle imprese dell'edilizia in generale". Fra le proposte del governo, ha spiegato il presidente della Cna, c'è anche "un commissario ad hoc per ogni opera. Ma non ci hanno fornito nessun elenco delle opere in questione". (Rin)