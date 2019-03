Modena: restituito al museo civico reperto archeologico rubato nel 1964

- Questa mattina alle ore 11 presso il palazzo Comunale di Modena, è stato riconsegnato al sindaco della città Gian Carlo Muzzarelli, la statuetta egizia Ushabti in faience, risalente al VI sec. a.C., trafugata il 28 dicembre 1964 dal locale Museo Civico. Il recupero è stato effettuato dalla sezione Elaborazione Dati del comando carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, tramite alla comparazione dell’immagine della statuetta messa in vendita presso una casa d’aste toscana, con quella inserita nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, la più grande banca dati di opere d’arte rubate al mondo, gestita dallo speciale reparto dei carabinieri. Le indagini sono state coordinate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Modena, mentre gli approfondimenti investigativi sono stati condotti dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, con il contributo dei responsabili dello stesso Museo, la cui partecipazione ha permesso di confermare che la statuetta che stava per essere commercializzata all’estero era proprio quella trafugata a Modena oltre 54 anni fa, tanto da permettere agli stessi carabinieri di eseguirne immediatamente il sequestro. A seguito della cerimonia la statuetta egizia è stata collocata nella sala espositiva del Museo Civico Archeologico di Modena e andrà ad arricchire la mostra intitolata “Storie d’Egitto - La riscoperta della raccolta egiziana del Museo Civico di Modena”. L’evento, inaugurato lo scorso 16 febbraio, e dedicato all’esposizione integrale della raccolta egiziana del Museo, resterà fruibile al pubblico fino al 7 giugno 2020.(Ren)