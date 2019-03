Ambiente: a Milano Casa COREPLA per informare le famiglie su corretta raccolta imballaggi plastici

- È Milano ad ospitare la venticinquesima tappa di Casa COREPLA, la struttura itinerante presentata nello spazio Mostre N3 del Palazzo della Regione. Il progetto ha l'obiettivo di favorire la conoscenza del ciclo completo degli imballaggi in plastica, dalla loro progettazione alla seconda vita sotto forma di oggetti riciclati, è l’obiettivo dell’esperienza didattica promossa da COREPLA, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, in collaborazione con Amsa – Gruppo A2A e Regione Lombardia. Casa COREPLA ospiterà fino al 23 marzo quasi un migliaio di bambini delle scuole primarie della città di Milano. "È importante - ha commentato l'assessore regionale a Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli - per il futuro del pianeta che i ragazzi acquisiscano da subito una forte sensibilità per l'ecologia, e che imparino a trattare i problemi che ne derivano con intelligenza ed equilibrio: la plastica può essere 'cattiva', se abbandonata a se stessa come elemento inquinante e distruttivo, ma può invece essere 'buona' se viene riutilizzata e riciclata, fino a divenire materiale sul quale esercitare perfino la creatività, anche con l'aiuto della tecnologia". (segue) (Com)