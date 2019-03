Ambiente: a Milano Casa COREPLA per informare le famiglie su corretta raccolta imballaggi plastici (2)

- Casa COREPLA riproduce gli interni di un vero e proprio appartamento: la visita inizia in salotto dove gli animatori ambientali, con l’ausilio di video e presentazioni interattive, illustrano la funzione odierna dell'imballaggio; il tour prosegue in cucina per imparare a conferire correttamente gli imballaggi nella raccolta differenziata; infine, i bambini vengono condotti nella stanza dei giochi per trasformare gli imballaggi raccolti in nuovi oggetti. Nelle tre stanze vengono proposte attività ludico-didattiche e creative; i piccoli e le loro famiglie possono inoltre provare un'esperienza innovativa di realtà aumentata, replicabile a casa o a scuola, e viaggiare virtualmente nel mondo del riciclo con il video a 360 gradi “Plastic Wonderland”. Antonello Ciotti, presidente di Corepla, ha sottolineato la virtuosità della Lombardia in merito alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, grazie soprattutto all’impegno dei cittadini e all’efficienza dei servizi. È merito loro se oggi – secondo i dati previsionali del 2018 - la raccolta in Lombardia ha raggiunto quota 20 kg di imballaggi in plastica pro capite (19,2 kg/ab nel 2017). Leggiamo in questi ottimi risultati l’invito a fare ancora meglio". Nella cornice regionale un ruolo di spicco lo ricopre Milano che secondo Mauro De Cillis, direttore operativo di Amsa, società del Gruppo A2A, "ha superato la percentuale di raccolta differenziata del 60 per cento, confermandosi tra le metropoli più virtuose in Europa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Ogni anno i cittadini raccolgono correttamente e avviano a recupero circa 30.000 tonnellate di plastica. Per poter migliorare ancora - ha concluso - è essenziale investire nelle nuove generazioni e continuare a comunicare l’importanza della raccolta differenziata e dell’economia circolare". (Com)