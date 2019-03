Nepal: aumentano rimesse e deficit commerciale, diminuiscono investimenti esteri (2)

- Gli investimenti esteri diretti hanno subito una flessione superiore al 50 per cento: da 5,15 a 10,64 miliardi di rupie (da 40 a 82,7 milioni di euro). L’indice dei prezzi al consumo è sceso dal cinque al 4,4 per cento. La spesa pubblica mediante transazioni bancarie si è ridotta del 3,1 per cento mentre il gettito è cresciuto del 22,1 per cento. Sempre su base annua i depositi nelle banche sono aumentati del 21,3 per cento mentre il credito al settore privato del 23 per cento. L’aggregato monetario M2 (comprendente banconote e monete, attività finanziarie che possono svolgere il ruolo di mezzo di pagamento, ossia i depositi, e altre attività a liquidità elevata e valore con scadenze prestabilite e rimborsabili con preavviso) è aumentato del 19,2 per cento. (Inn)