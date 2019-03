Napoli: Salvini, sono tornato con più uomini, mezzi e fondi. Il sindaco dia priorità ai problemi della città

- "Dopo le ultime operazioni anticamorra degli ultimi quattro mesi, torno a Napoli con dati concreti: a Napoli cento poliziotti in più e 600 nei prossimi mesi. La funzionalità delle telecamere è all'84%. Al Vasto ridotta la presenza degli immigrati di 200 persone, come ho potuto constatare in occasione dell’invito da parte del parroco. E’ ancora poco, ma mi sembra un bel segnale. Alla città di Napoli sono stati destinati complessivamente 6 milioni e 700mila euro, assunti 53 uomini della polizia locale, e finanziato il problema periferia e non solo". Così in un’intervista rilasciata all'emittente tv locale Canale 21 il ministro dell’Interno Matteo Salvini in visita a Napoli. "Ma anche il Comune deve contribuire con la sua parte: i centri sociali non posso sgomberarli io dall'occupazione abusiva – ha aggiunto Salvini -. Con tanti problemi qui a Napoli, fossi un napoletano mi preoccuperei di casa mia prima di chiedere flotte da mandare per accogliere migranti". "Da ministro al quale interessano i risultati, mi aspetto che De Luca si occupi nel migliore dei modi della sanità, e che de Magistris si occupi al meglio dei problemi della città", ha concluso il ministro dell’Interno. (Ren)