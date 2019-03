Romania-Repubblica Ceca: premier Dancila discute con presidente Senato Kubera di partenariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di governo romeno ha inoltre preso atto dei progressi concreti compiuti nel consolidamento delle relazioni economiche tra Romania e Repubblica ceca, riferendosi in particolare al volume degli scambi bilaterali nel 2018, che hanno registrato un record rispetto agli anni precedenti. Dancila ha sottolineato l'importanza di sforzi sostenuti per rafforzare i legami tra gli ambienti economici in Romania e nella Repubblica ceca e ha evidenziato la necessità di estendere la cooperazione bilaterale. Il primo ministro ha anche menzionato le aspettative di Bucarest in merito alla partecipazione di rappresentanti del Senato della Repubblica Ceca agli eventi, manifestazioni con una dimensione parlamentare, all'interno della presidenza di turno romena del Consiglio dell'Ue. (segue) (Rob)