Romania-Repubblica Ceca: premier Dancila discute con presidente Senato Kubera di partenariato (3)

- Il capo del governo di Bucarest ha fatto riferimento alla presidenza romena del Consiglio dell'Ue, sottolineando i progetti legislativi quasi terminati o in una fase avanzata di negoziati a livello di Consiglio o di Parlamento europeo. Dancila ha sottolineato la necessità di un'Europa forte e unitaria in tutte le sue dimensioni - politica, economica, sociale - senza discriminazioni tra i suoi membri, su criteri regionali, politiche economiche, finanziarie e sociali. Allo stesso tempo, Dancila ha definito il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 come uno dei file chiave della presidenza rumena del Consiglio dell'Ue. (Rob)