Kazakhstan: Bennett (Aix), fissate date Ipo di Air Astana, KazMunayGas e Kazakhtelecom

- Il ministero delle Finanze del Kazakhstan ha stabilito le date per le offerte pubbliche iniziali di tre importanti società statali: Air Astana, KazMunayGas e Kazakhtelecom. È quanto affermato da Tim Bennet, amministratore delegato della Borsa internazionale di Astana (Aix), citato dall’agenzia di stampa “Kazinform”. Bennett nel corso di una conferenza stampa ad Astana ha dichiarato che un mese fa il ministero delle Finanze del Kazakhstan ha delineato una tabella di marcia che prevede l’Ipo per Kazakhtelecom a maggio, quella di Air Astana a ottobre o novembre, mentre per quanto concerne KazMunayGas bisognerà aspettare il secondo trimestre del 2020. Secondo l’Ad dell’Aix, ora in corso i lavori preparatori sono. Bennett ha sottolineato che i mercati dei capitali sono stati volatili negli ultimi sei mesi e, pertanto, l’Aix sta lavorando per rendere possibili queste Ipo. (Res)