Scuola: UniStem-Fondazione Tim, al via tour per promuovere cultura scientifica tra studenti

- Il Centro UniStem dell'Università degli studi di Milano e Fondazione Tim hanno lanciato oggi Unistem tour. Un progetto biennale dedicato agli studenti delle scuole superiori, con l'obiettivo di ispirare i ragazzi nella scelta di percorsi formativi e professionali nel campo della scienza e della tecnologia. Il Tour – riferisce Tim in una nota - è stato presentato oggi a Milano durante l'UniStem Day 2019, il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica per i giovani, arrivato alla sua undicesima edizione, che quest'anno ha coinvolto complessivamente 30.000 giovani studenti, ospitati in 99 Università e Istituti di ricerca nel mondo. L'UniStem tour percorrerà in due anni tutto il paese, dal nord al sud alle isole, con 30 tappe che porteranno nelle scuole alcuni tra i "numeri uno" del mondo scientifico italiano, raggiungendo migliaia di ragazzi tra i 16 e i 19 anni. (segue) (Com)