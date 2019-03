Scuola: UniStem-Fondazione Tim, al via tour per promuovere cultura scientifica tra studenti (3)

- Agli incontri live del tour - si legge ancora nella nota - si affiancherà una campagna di ingaggio e comunicazione attraverso social e web per coinvolgere un più ampio numero di ragazzi e studenti. Il tour prenderà il via l'8 maggio, a Roma, con l'appuntamento che vedrà protagonista la professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo, e riprenderà con l'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. Unistem Day e Unistem tour fanno parte di un più ampio progetto di disseminazione della cultura scientifica, denominato UniStem reloaded, nato da una partnership tra il Centro UniStem e Fondazione Tim. Obiettivo comune dei due momenti di divulgazione è sostenere e sviluppare un network nazionale che coinvolga tutti gli atenei e il mondo dell'istruzione scolastica secondaria di secondo grado nella promozione della scienza tra gli studenti italiani. (segue) (Com)