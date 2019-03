Scuola: UniStem-Fondazione Tim, al via tour per promuovere cultura scientifica tra studenti (4)

- Per Elena Cattaneo: "La scienza costa fatica e sacrifici, ma ciò che offre è straordinario: permette di studiare a partire dalle nostre idee, di immaginare quello che ancora non capiamo, per poi metterci al bancone del laboratorio, a lavorare per verificare se prove e dati ci diranno che quell'idea immaginata era giusta, oppure se dobbiamo correggere il tiro. In ogni caso, saranno nuovi pezzi di conoscenza e competenza a disposizione di tutti. L'Unistem day è nato undici anni fa come occasione in cui trasmettere ai ragazzi che stanno concludendo il loro percorso scolastico la passione inesauribile di ogni studioso per le sue ricerche e allenare le loro giovani menti al metodo scientifico. Con il tour vogliamo amplificare questi obiettivi e farvi innamorare della scienza". (segue) (Com)