Scuola: UniStem-Fondazione Tim, al via tour per promuovere cultura scientifica tra studenti (5)

- Loredana Grimaldi, direttore generale Fondazione Tim, afferma: "Da recenti dati Ocse risulta che solo il 24 per cento dei neo-diplomati italiani si iscrive alle facoltà scientifiche in controtendenza rispetto alle nuove opportunità di lavoro che tra il 2015 e il 2025 prevedono 7 milioni di nuovi posti di lavoro in Europa per gli esperti in discipline Stem. Ci sono quindi ampi spazi in cui il paese non ha sufficienti competenze per crescere come potrebbe e giovani che fanno fatica a collocarsi nel mondo del lavoro. Il progetto UniStem reloaded e in particolare l'UniStem tour, portano l'eccellenza scientifica italiana a contatto diretto con questi giovani, nella speranza che questa esperienza dia loro la spinta ad intraprendere un percorso formativo o professionale in campo scientifico e tecnologico. E' per questo che Fondazione Tim, si è fatta promotrice anche in passato di iniziative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per ispirarli nella scelta delle facoltà scientifiche. Tra le iniziative le Lezioni sul progresso e la trasmissione televisiva MeravigliosaMente". (segue) (Com)