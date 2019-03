Ama: Montanari, Sammarco tra nomi cda? non è esperto rifiuti e neanche espressione cultura M5s

- "Sammarco tra nomi per il cda di Ama? Non mi sembra un esperto di rifiuti. È un indicatore il fatto che altri soggetti che non hanno niente a che vedere con la nostra cultura siano li". Così l'ex assessore capitolino all'Ambiente, Pinuccia Montanari, a margine della sua audizione in commissione Rifiuti alla Pisana. "Mi sembra sia stato anche socio di Previti, quindi non è certo espressione della cultura dei Cinque Stelle", ha aggiunto Montanari. (xcol4)