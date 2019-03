Siria: Sukhoi Su-25 tornano a Hmeimim, nuovo segnale di imminente offensiva a Idlib

- I caccia russi Sukhoi Su-25 hanno fatto ritorno dopo un anno in Siria, nuovo segnale di un’imminente offensiva militare nel governatorato di Idlib, nel nord-ovest del paese, l’ultimo rimasto sotto il controllo delle forze ribelli. Lo riferisce il quotidiano online “al Masdar”, con sede a Beirut. A mostrare la presenza degli aerei da attacco al suolo sono in particolare le immagini satellitari israeliane relative alla base aerea russa di Hmeimim, a sud-est della città costiera di Latakia. L’arrivo dei Su-25 segue gli intensi attacchi aerei condotti mercoledì 13 marzo dalle forze russe su basi e depositi controllati da Tahrir al Sham, l’ex Fronte al Nusra, attorno alla prigione centrale di Idlib. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, gruppo di attivisti dell'opposizione con sede a Londra, almeno 13 civili avrebbero perso la vita a seguito dei raid, mentre altre 60 sarebbero rimaste ferite. (segue) (Res)