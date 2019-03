Nord Macedonia: candidato Vmro-Dpmne a presidenza, problema nome macchia nella coscienza dell'Europa

- Il candidato del maggiore partito di opposizione alle prossime elezioni presidenziali nella Macedonia del Nord, Gordana Siljanovska, ha detto che in caso di vittoria lavorerà per annullare l'accordo di Prespa in particolare nei passaggi che violano i diritti umani. Lo ha spiegato lo stesso candidato alle presidenziali del Vmro-Dpmne, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Mkd". "Abbiamo già rapporti di esperti internazionali sul trattato di Prespa. Loro 'osano' dire che il diritto all'autodeterminazione è stato violato, così come i diritti politici e il diritto di esprimere la propria cultura", ha affermato Siljanovska secondo cui ci sono "prove scientifiche di come il trattato viola la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati". Secondo Siljanovska, "il problema del nome della Macedonia è una macchia scura nella coscienza dell'Europa". Dall'altra parte il candidato dei partiti governativi, Sveto Pendarovski, ha criticato la posizione della Siljanovska evidenziando che mettere in dubbio l'accordo di Prespa significa anche mettere in dubbio l'integrazione euro-atlantica del paese. (segue) (Mas)