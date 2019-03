Nord Macedonia: candidato Vmro-Dpmne a presidenza, problema nome macchia nella coscienza dell'Europa (2)

- Sono tre i candidati alle elezioni presidenziali di fine aprile nella Macedonia del Nord. Oltre al candidato comune dei maggiori partiti governativi (Sdsm e Dui) Pendarovski, e a quello del maggiore partito dell'opposizione Vmro-Dpmne Siljanovska, si presenterà alle prossime elezioni presidenziali macedoni anche Reka, scelto da due partiti della minoranza albanese, Movimento Besa e Alleanza per gli albanesi. Altri quattro candidati non sono invece riusciti a raggiungere la quota 10mila firme necessaria per presentarsi alle elezioni. Il favorito sembra essere Pendarovski. Parlando in un'intervista al quotidiano croato "Jutarnji List, Pendarovski ha sottolineato che "è estremamente importante che il futuro presidente della Repubblica di Macedonia del Nord vincerà con i voti degli albanesi". (segue) (Mas)