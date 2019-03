Nord Macedonia: candidato Vmro-Dpmne a presidenza, problema nome macchia nella coscienza dell'Europa (3)

- Secondo quanto convenuto nei giorni scorsi dal primo ministro macedone Zoran Zaev e dal leader del Vmro-Dpmne, Hristijan Mickoski, le elezioni presidenziali di fine aprile nella Macedonia del Nord devono essere pienamente libere e trasparenti. Il leader del maggiore partito dell'opposizione ha sottolineato in particolare l'esigenza di elezioni nelle quali non si ripetano "i brogli" registrati nell'ultimo referendum sull'accordo sul nome lo scorso autunno. Mickoski ha rilevato "irregolarità" durante il referendum, osservando che "se la Macedonia riceverà la raccomandazione per l'apertura dei negoziati di adesione all'Unione europea molto dipenderà dalle modalità di svolgimento delle elezioni". Nel caso di irregolarità durante il primo turno di voto del 21 aprile, ha detto, il Vmro-Dpmne boicotterà il secondo turno fissato al 5 maggio. (segue) (Mas)