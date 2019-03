Nord Macedonia: candidato Vmro-Dpmne a presidenza, problema nome macchia nella coscienza dell'Europa (4)

- E' entrata nel vivo la marcia di avvicinamento alle elezioni presidenziali nella Macedonia del Nord dopo la scelta dei partiti governativi di puntare sul coordinatore nazionale per l’adesione Nato Pendarovski. Una candidatura attesa quella “unitaria” dei partiti Sdsm e Unione democratica per l’integrazione (Dui), ufficializzata dopo settimane di trattative, che in caso di vittoria andrebbe a sancire la prima elezione di un capo dello Stato sostenuto congiuntamente da un partito macedone e da uno della minoranza albanese. Pendarovski, eletto con un ampio consenso lo scorso 3 marzo nel congresso del partito Sdsm (leader della coalizione di governo), è già stato candidato alle elezioni presidenziali nel 2014, ma questa volta la sua nomina assume un valore diverso alla luce dei recenti successi nel percorso di adesione di Skopje alla Nato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di Prespa. (segue) (Mas)