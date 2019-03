Nord Macedonia: candidato Vmro-Dpmne a presidenza, problema nome macchia nella coscienza dell'Europa (5)

- La scelta del premier macedone Zoran Zaev sembra quindi voler in un certo senso legittimare la svolta “atlantista” di Skopje, quantomeno in termini di progressi concreti nel percorso di adesione visto che il paese si appresta a diventare il 30mo membro dell’Alleanza. Proprio il profilo di Pendarovski, fortemente associabile all’integrazione euro-atlantica, è uno degli elementi chiave che hanno permesso di convincere il Dui a sostenere gli alleati di governo nella candidatura di un "non albanese" alle prossime presidenziali, nonostante le pressioni degli altri partiti della principale minoranza etnica della Macedonia del Nord. “Questa pratica (di scegliere un candidato governativo unitario) ci premierà alle elezioni”, ha dichiarato il leader del Dui, Ali Ahmeti. Il premier Zaev potrebbe inoltre puntare a far convogliare i voti dei due partiti della minoranza albanese, Aa e Movimento Besa, nel secondo turno di ballottaggio previsto per il 5 maggio. (segue) (Mas)