Nord Macedonia: candidato Vmro-Dpmne a presidenza, problema nome macchia nella coscienza dell'Europa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’altra parte l'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne), che dopo 10 anni di governo nel 2017 è passata all’opposizione, rischia ora di perdere anche la presidenza dopo la fine del mandato (il secondo) di Gjorge Ivanov il 12 maggio. Nella speranza di un riscatto, il Vmro-Dpmne punta su un esponente del mondo accademico e su quella che, in caso di vittoria alle prossime elezioni, sarebbe la prima donna capo dello Stato nella Macedonia del Nord. La competizione elettorale rappresenta per il Vmro-Dpmne un importante banco di prova, in un periodo di serie difficoltà in particolare dopo una serie di successi agli occhi della comunità internazionale incassati dal governo Zaev grazie allo storico accordo sul nome con la Grecia. (segue) (Mas)