Nord Macedonia: candidato Vmro-Dpmne a presidenza, problema nome macchia nella coscienza dell'Europa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un' affermazione del Vmro-Dpmne servirebbe a delegittimare in parte i successi del governo Zaev, corroborando la tesi secondo cui la maggioranza dei cittadini macedoni sarebbe contraria all’accordo di Prespa. Ma un’eventuale sconfitta dei conservatori andrebbe a sancire un importante riallineamento tra governo e presidenza, dopo che negli ultimi mesi Ivanov è entrato in scontro aperto con l’esecutivo socialdemocratico su una serie di questioni legate al carattere identitario del paese: dal suo rifiuto di voler concedere il mandato di premier a Zaev in alleanza con i partiti albanesi, fino ad arrivare alla mancata promulgazione della nuova legge sulle lingue ufficiali e dell’accordo di Prespa. Una vittoria alle elezioni di Pendarovski porterebbe inoltre ad un rafforzamento dell’asse tra socialdemocratici e partiti albanesi, in grado di ridurre ulteriormente le capacità d’azione dell’opposizione nazionalista. (Mas)