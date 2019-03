Speciale difesa: Spagna, ministro Robles preoccupato da cyberattacco contro rete interna

- Il ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles, ha espresso ieri, 14 marzo, "preoccupazione" per il cyberattacco contro la rete informatica interna del dicastero. A margine di una conferenza sulla diversità di genere nella politica estera, celebrata presso la Scuola diplomatica, Robles ha insistito sul fatto che il problema sembra "molto grave" e ha avvertito che "questi tipi di attacchi" minacciano "i nostri diritti e valori". Interrogata in merito al presunto coinvolgimento della Cia nell'assalto dello scorso 22 febbraio contro l'ambasciata nordcoreana a Madrid, la Robles non ha voluto rilasciare commenti, sottolineando che il caso è nelle mani del Tribunale nazionale e coperto dal segreto istruttorio. Il ministro, tuttavia, ha assicurato che non appena la legge lo consentirà, il governo diffonderà ogni informazione in suo possesso. (Res)