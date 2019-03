Speciale difesa: Libia, deputati e consiglieri di Stato, non sappiamo quando si terrà Conferenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia i deputati libici che i membri dell’Alto Consiglio di Stato hanno negato di essere a conoscenza della data della prossima conferenza nazionale, nonostante l’inviato dell’Onu, Ghassan Salamé, abbia affermato che l’avrebbe annunciata a breve. Parlando all’agenzia di stampa russa “Sputnik”, il portavoce del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi al Marimi, ha spiegato che “finora il parlamento non ha ricevuto alcuna comunicazione riguardo la data della conferenza, né sull’ordine del giorno dei lavori”. Al Marimi ha aggiunto che “la missione Onu non ci ha detto nemmeno chi vi parteciperà e non è chiaro nulla di questa conferenza”. Adil Karmus, membro dell’Alto Consiglio di Stato, ha spiegato che nemmeno questo ente con sede a Tripoli ha ricevuto alcuna comunicazione al riguardo. (Lit)