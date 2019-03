Albania: ambasciata Usa su nuova protesta opposizione, "violenza è illecita, governo legittimamente eletto" (2)

- Ma per l'ambasciata statunitense "l'attuale governo e il parlamento dell'Albania sono legittimamente eletti attraverso le elezioni del 2017, riconosciute a livello internazionale". La sede diplomatica Usa ha apprezzato "il buon lavoro svolto per l'attuazione della riforme giudiziaria in Albania e i progressi compiuti nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata", si legge nella dichiarazione, in cui viene ribadito che "c'è ancora molto lavoro da fare". A parere della sede diplomatica Usa, "gli ex membri del parlamento, i quali hanno deciso di dimettersi dal loro mandato, hanno rinunciato ai loro obblighi nei confronti dei cittadini albanesi e dovrebbero consentire a coloro che sono disposti a lavorare per il futuro del paese di svolgere il proprio lavoro. Sosteniamo tutti coloro che continuano a essere coinvolti nel processo democratico in parlamento al fine di mantenere l'Albania in movimento verso l'adesione all'Ue", conclude la dichiarazione dell'ambasciata statunitense. (Alt)