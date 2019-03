Castelli Romani: bus Cotral finisce fuori strada a Grottaferrata, feriti alcuni passeggeri, al lavoro vigili fuoco

- Vigili del fuoco del comando di Roma al lavoro nel comune di Grottaferrata, ai Castelli Romani, per un incidente che ha visto coinvolto un bus della linea Cotral. Per cause ancora da accertare il mezzo è andato fuori strada, a via 4 Novembre. Alcuni passeggeri, secondo quanto si apprende, sono stati affidati al personale sanitario giunto sul posto. (Rer)