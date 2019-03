Colombia: “The Economist”, veto Duque a legge su giurisdizione speciale duro colpo per processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente colombiano Ivan Duque di porre un veto alla legge istitutiva della Giurisdizione speciale per la pace (Jep) è un duro colpo al processo di pace tra governo ed ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Lo scrive il settimanale britannico “The Economist”. “E’ la prima volta che un presidente colombiano riapre una questione legale che era stata risolta dalla Corte costituzionale”, scrive il settimanale, secondo cui “la linea più dura di Duque sugli ex combattenti potrebbe indurli a riprendere le armi”. (segue) (Mec)