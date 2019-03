Colombia: “The Economist”, veto Duque a legge su giurisdizione speciale duro colpo per processo di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha posto il veto a sei articoli della legge istitutiva della Giurisdizione speciale per la pace (Jep), annunciando che rimanderà la norma al Congresso per modifiche. La Jep istituisce un tribunale speciale per giudicare coloro ritenuti responsabili di crimini commessi durante la decennale guerra tra Farc e governo di Bogotà. “Ho deciso di porre il veto a sei dei 159 articoli della Jep per ragioni di inopportunità e invitato il Congresso a discuterne in modo costruttivo”, ha detto Duque in un discorso alla nazione trasmesso il 10 marzo. (segue) (Mec)