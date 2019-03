Colombia: “The Economist”, veto Duque a legge su giurisdizione speciale duro colpo per processo di pace (4)

- In risposta al veto di Duque la missione delle Nazioni Unite in Colombia ha chiesto alle autorità colombiane di dare priorità alla definizione di una legge istitutiva per la Giurisdizione speciale per la pace (Jep). “Nel quadro degli standard internazionali, riteniamo essenziale che le decisioni relative al veto presidenziale garantiscano che l’integrità dell’accordo finale venga rispettata”, si legge in un comunicato, ripreso dall’emittente colombiana “Rcn”. “Ci aspettiamo che la Jep riceva tutto l’appoggio politico e pratico per funzionare da parte di tutte le autorità del paese”. La missione ha quindi ricordato che a oltre due anni dalla firma dell’accordo finale la Jep non può ancora contare su una legge istitutiva. “La missione e il sistema Onu chiedono che venga darà priorità alla definizione della legge istitutiva della Jep”, si legge nel comunicato. (segue) (Mec)