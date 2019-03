Roma: Nanni (Iic), sospensione membri consulta sicurezza stradale onta indelebile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sospensione dei membri della Consulta per la sicurezza stradale di Roma è un'onta indelebile per questa amministrazione comunale". Lo afferma in una nota Dario Nanni, coordinatore di Roma e provincia di Italia in Comune."Ogni anno nella nostra città - prosegue Nanni - il calcolo dei danni causati dagli incidenti stradali sembra un bollettino di guerra, ogni anno ci sono circa 150 morti, migliaia di feriti, incidenti che provocano danni a cose e ritardi infiniti. A fronte di tutto ciò, come ricorda la stessa Consulta, questa amministrazione non è riuscita a afre neanche le cose più semplici e non rinviabili, come il rifacimento delle strisce degli attraversamenti pedonali. Un'amministrazione dedita a parlare di progetti inutili, come la spiaggetta sul Tevere o decontestualizzati dalla realtà, come la funivia, ma che non mette mano ai problemi quotidiani dei cittadini romani. Anche chi in buona fede ha sostenuto il Movimento 5 Stelle, oggi si rende conto che sono state totalmente disattese tutte le promesse e gli impegni presi in campagna elettorale. Tra l'altro, su questi temi, è la legge in base all'art. 208 del Codice della Strada, che prevede come parte dei proventi delle multe incassate debbano essere utilizzati, dagli enti proprietari delle strade, per garantire la sicurezza stradale dei cittadini, attraverso interventi di manutenzione stradale, rifacimento e apposizione di segnaletica verticale e orizzontale. Questa vicenda - conclude Nanni - è la sintesi dei 5 Stelle, solerti nell'accusare gli altri per qualsiasi problema quando sono all'opposizione, incapaci di verniciare qualche striscia pedonale quando sono al governo. Ma non solo strisce - dichiara ancora l'esponente di Iic - Gli interventi immediati sono sulla velocità, con interventi di controllo per limitarla, ed anche sulla sosta illegale per la quale si fa ancora troppo poco. In sostanza tanto futuro, a parole, e nessun intervento immediato. Le associazioni che compongono la Consulta, preso atto della mancanza di risposte, ieri hanno deciso la sospensione, firmando una lettera appello alla sindaca Raggi. Proprio la prima cittadina viene chiamata in causa, stante l'incapacità di coordinamento degli assessorati chiamati a tradurre in atti le proposte della consulta. Parliamo degli assessorati alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, con i relativi uffici". (Com)