Clima: Lucaselli (Fd'I), non sia totem ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, afferma in una nota che "la giornata di 'sciopero' per l'ambiente promossa dagli adolescenti nelle scuole di tutto il mondo rischia di superare il confine della strumentalizzazione dell'infanzia e di portare su un terreno del tutto propagandistico e ideologico quello che è un tema fondamentale". Per la parlamentare Fd'I, "l'esigenza di dinamiche sociali sostenibili, a partire da quelle della vita domestica, è il tema dei prossimi anni, che si intreccia con le attività produttive e la tecnologia. E' necessaria, però, una volontà politica lungimirante che non sfoci nella smania retorica né nel fondamentalismo ambientalista che, di fatto, promuove il pauperismo. Per questo - conclude Lucaselli - le manifestazioni di oggi creano molta suggestione ma quello a cui dobbiamo fare attenzione è ciò che accadrà da domani su un tema così importante per le future generazioni". (Com)