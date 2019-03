Clima: De Petris (Leu), bisogna agire subito

- La senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto, Loredana De Petris, in una nota, afferma: "Le manifestazioni di oggi in Italia e nel mondo sono state una boccata d'ossigeno, non solo per la quantità di persone che hanno risposto all'appello di Greta manifestando contro i cambiamenti climatici, che minacciano seriamente il pianeta e la sopravvivenza della specie, ma anche per la composizione delle manifestazioni. Da decenni non vedevamo nelle strade di tutto il mondo nello stesso momento tanti giovani, così motivati, così consapevoli della situazione, così entusiasti e insieme determinati. Una intera generazione teme a ragion veduta per il proprio futuro e chiede a chi ha la responsabilità di decidere di agire. Non in futuro e con timidi passettini ma subito e con scelte drastiche. E' con la non-azione che si sta rubando il futuro ai giovani". Quindi, De Petris prosegue: "Oggi tutti plaudono a queste manifestazioni ma l'esperienza purtroppo dice che domani sarà un altro giorno, gli applausi saranno dimenticati, le decisioni urgenti e necessarie non saranno prese. Ma domani non sarà affatto un altro giorno. Non può e non deve essere il solito 'altro giorno'. Bisogna decidersi ad agire qui e ora". (segue) (Com)