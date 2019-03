Fiumicino: Bonanni (LeU), approvato odg sostegno a global strike su clima

- "Ringrazio il consiglio comunale tutto per avere votato all'unanimità l'ordine del giorno di sostegno allo Sciopero Globale sul riscaldamento globale 'Global Strike' di oggi". Lo dichiara in una nota la consigliera LeU di Fiumicino e prima firmataria dell'odg insieme al resto della maggioranza e al gruppo M5S, Barbara Bonanni. "Oggi - prosegue - 180 piazze in tutta Italia, popolate soprattutto da ragazzi e ragazze, si mobilitano a tutela del pianeta in cui viviamo. Con l'ordine del giorno di ieri abbiamo voluto sostenere un movimento globale che porta in piazza milioni di persone e ispirato dalla 16enne Greta Thunberg, anche per questo candidata al Nobel per la pace. Un movimento che vuole sensibilizzare i governi perché promuovano gli interventi necessari a ridurre i danni del cambiamento climatico e del surriscaldamento globale. Nel nostro piccolo, a Fiumicino, la posizione rimane quella più volte espressa in campagna elettorale e ribadita dallo stesso sindaco Montino. In primo piano restano la lotta all'erosione, il rispetto dell'ambiente che perseguiamo anche attraverso la diffusione sempre più capillare della raccolta differenziata, il no al raddoppio dell'aeroporto a tutela della riserva naturale e tutte le iniziative che hanno come comune denominatore quello della difesa dei beni comuni: la terra, l'aria, l'acqua e la salute di tutte e tutti. Con l'odg approvato ieri - conclude Bonanni -, in cui ricordiamo che Fiumicino ha aderito già nel 2013 al Patto dei Sindaci per la riduzione della Co2, abbiamo voluto ulteriormente impegnare il sindaco a dare seguito a quei patti, come già si sta facendo, e a sensibilizzare il Governo al tema della tutela dell'ambiente". (Com)