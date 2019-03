Nepal-Giappone: Katmandu, a breve l’approvazione della bozza di accordo sul lavoro

- Il Nepal e il Giappone hanno perfezionato la bozza di accordo sul lavoro; l’intesa potrebbe essere firmata entro la fine del mese e da aprile il mercato giapponese potrebbe accogliere i lavoratori nepalesi. Lo ha reso noto il ministero del Lavoro, dell’occupazione e della sicurezza sociale del Nepal, per voce del sottosegretario Mahesh Prasad Dahal; il dicastero dovrebbe sottoporre a breve la bozza al Consiglio dei ministri; dopo l’approvazione del governo nepalese e di quello giapponese potrà essere fissata una data per la firma. Il processo è stato avviato quasi un anno fa: nell’aprile del 2018 il Nepal ha formalmente proposto al Giappone di adottare sulla mobilità dei lavoratori un modello intergovernativo, come quello concordato tra il Nepal e la Corea del Sud (Eps, Employment Permit System). (segue) (Inn)