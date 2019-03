Nepal-Giappone: Katmandu, a breve l’approvazione della bozza di accordo sul lavoro (2)

- Il tema del lavoro è stato tra i più importanti dell’incontro di gennaio tra il ministro degli Esteri nepalese, Pradip Kumar Gyawali, e l’omologo giapponese, Taro Kono, in visita a Katmandu. Poco dopo la capitale nepalese ha ospitato una riunione tra delegazioni in cui è stato concordato di istituire in tempi rapidi un nuovo meccanismo per regolare il flusso dei lavoratori nepalesi verso il mercato del lavoro giapponese. La parte giapponese ha illustrato alla controparte le modifiche recentemente introdotte dal Giappone nella normativa sull’immigrazione, volte ad aprire l’ingresso alla forza lavoro proveniente da alcuni paesi, tra i quali il Nepal. (segue) (Inn)