Pa: Comune Milano aderisce a test IO, l'app dei servizi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mettere le persone e i loro bisogni al centro del processo di innovazione della Pubblica Amministrazione, coinvolgendo i cittadini nello sviluppo delle piattaforme digitali di cui saranno diretti fruitori. È questo lo spirito con cui il team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dà il via, insieme al Comune di Milano, all'ultima fase della sperimentazione del progetto IO, ideato e sviluppato per realizzare la app che porterà i servizi pubblici negli smartphone degli italiani. IO vuole proporre un nuovo modello per l'erogazione dei servizi pubblici. Se oggi il cittadino deve scoprire autonomamente dove e come usare i servizi digitali che ciascun ente eroga, identificando quale sito o app risponde alla propria esigenza, in futuro basterà una sola applicazione. IO potrà essere usata da tutti gli enti pubblici, locali e nazionali, per contattare i cittadini: sarà l'ente stesso a preoccuparsi di avvisare attivamente il cittadino quando questi debba compiere qualche azione - ad esempio il pagamento di un tributo, che sarà possibile effettuare direttamente dall'app grazie a PagoPa - oppure a inviargli il riepilogo di informazioni e documenti che potrebbero essere di suo interesse, attraverso messaggi personalizzati sulle specifiche esigenze dell'utente. (segue) (Com)