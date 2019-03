Pa: Comune Milano aderisce a test IO, l'app dei servizi pubblici (3)

- I cittadini che desiderano partecipare alla sperimentazione devono essere residenti a Milano, avere uno smartphone Android o iOS ed essere in possesso di un'identità digitale Spid per accedere all'app. Lunedì 18 marzo all'interno di "Informami", la newsletter del Comune di Milano, saranno fornite le istruzioni per la candidatura.Dai primi giorni di aprile, i tester riceveranno le istruzioni per scaricare l'app. Non tutti i cittadini che ne faranno richiesta potranno partecipare da subito alla sperimentazione. Il bacino di utenti della versione beta di IO sarà ampliato progressivamente, così da consentire agli sviluppatori del Team Digitale di tenere sotto controllo la risposta dei sistemi e dell'infrastruttura del progetto, nonché l'integrazione dei vari servizi. (Com)