Clima: Pedica (Pd), protesta non duri solo un giorno, creata associazione VerDem per ambiente

- "Oggi siamo tutti Greta. La manifestazione mondiale sul clima però non deve esaurirsi in un giorno. Indietro non si può tornare. Occorre stare nelle piazze fino a quando non si avrà un vero risultato sull'ambiente". Lo afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Le parole di Greta hanno risvegliato le coscienze - aggiunge Pedica - Oggi deve esserci la consapevolezza che c'è bisogno di una seria politica ambientale e perciò bisogna dare un nuovo impulso alla commissione mondiale. A Roma vogliamo dare un nostro contributo a questa campagna, ecco perché abbiamo creato un'associazione che si chiama VerDem e che si occuperà della difesa dell'ambiente". (Com)