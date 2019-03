Clima: Grasso (Leu), nostra generazione ha fallito

- Il senatore di Liberi e uguali ed ex presidente del Senato, Piero Grasso, in un post su Facebook, scrive: "Sul tema dei cambiamenti climatici causati dall'uomo la nostra generazione ha fallito. Abbiamo fatto poco e male: i dati dimostrano che il riscaldamento globale è la più grande minaccia dell’umanità. E' arrivato il momento di dare ascolto ai nostri ragazzi, quelli che oggi saranno in piazza in difesa del clima e dell’ambiente, seguendo l’esempio di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che da sette mesi protesta e si appella ai potenti del mondo per chiedere di salvare il pianeta. Non abbiamo una Terra di riserva: cittadini, parlamentari, governanti, il futuro è ora. E dipende dalle scelte di tutti noi".(Rin)