Municipio Roma X: Pelonzi-Senneca (Pd), cessazione deleghe verde e mare è segnale resa

- "Apprendiamo che una delibera di Giunta capitolina fisserà la cessazione delle deleghe in materia di verde pubblico e demanio marittimo al X Municipio. Una scelta che il M5S locale e quello capitolino avevano fortemente criticato durante i commissariamenti Sabella e Vulpiani, ma che oggi accettano incondizionatamente". Così in una nota il capogruppo capitolino dem Giulio Pelonzi, e il responsabile diritti Pd Roma, Antonio Senneca. "Le deleghe municipali restituite a Roma - proseguono Pelonzi e Senneca - sono un evidente segnale di resa e manifesta incapacità. Alzare bandiera bianca sul Mare di Roma, significa non essere in grado di sviluppare una capacità progettuale condivisa tra i cittadini del proprio territorio. Invece di promuovere azioni di tutela e salvaguarda del litorale - concludono gli esponenti dem -, quelli che si intravedono sono scenari molto preoccupanti che aprono la strada ad eventuali speculazioni, da sempre contrastate dalle amministrazioni locali. Proprio ora che il territorio chiede maggiore autonomia e più risorse, la risposta di chi amministra il X Municipio e il Campidoglio è quella di sminuire il decentramento e tagliare i poteri". (Com)