Autonomia: Monti, sì al regionalismo differenziato e a macroregione del Sud

- "A Salerno ho visto un altro Sud, realtà produttive e voglia di fare. Una tendenza diffusa in tutta la Campania e nel Mezzogiorno". Lo ha dichiarato oggi Riccardo Monti, consigliere delegato Triboo e già presidente Ice ed Italferr, sulla sua pagina Facebook intervenendo nel dibattito su autonomia e Mezzogiorno. "Ci sono esperienze - ha proseguito Monti - da raccontare, sistemi che devono fare rete, eccellenze che devono crescere. Ci sono soluzione percorribili per la crescita. Non sopporto il piagnisteo sul Sud, la logica di chi si lamenta senza fare, ma va detta una cosa: negli ultimi 25/30 anni il Paese non ha investito nel Mezzogiorno ed è aumentato il divario. Non è accettabile. Bisogna allora reagire, nell'interesse dell'intera Italia e per reagire servono idee chiare e coraggio. Con il mio libro 'Sud? Perché no', ho provato e provo ad avviare un dibattito, indico un percorso. L'appuntamento presso l'azienda Agricola 'Altamura' con le più rappresentative realtà produttive della Campania è stato una occasione. Il Sud ha le carte in regola, per essere protagonista e per crescere". "C'è il settore delle nuove tecnologie - ha proseguito il manager - da applicare in tutti i settori, ci sono le grandi eccellenze dell'enogastronomia, c'è il volano del turismo ed una nuova narrazione che va tenuta presente. Oggi è più forte la risposta contro la criminalità organizzata, un dramma che esiste ma va detto che, negli ultimi venti anni, è stata più consistente ed efficace la risposta della magistratura e delle forze di polizia". (segue) (Ren)