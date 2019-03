Autonomia: Monti, sì al regionalismo differenziato e a macroregione del Sud (2)

- "Ci sono delle cose da fare - ha continuato Monti - subito. L'Italia deve investire di più nel Sud, perché qui ha garantito meno, bisogna recuperare ed immaginare una vera è propria 'riserva di investimenti', poi sarà necessario spendere bene e meglio i fondi europei, meno burocrazia e grandi scelte strategiche. Più visione manageriale e meno politichese. Si deve lavorare ad una decontribuzione, per le imprese, di almeno cinque anni, ed investire nel sistema universitario. Il mondo accademico va ancorato al tessuto produttivo, si fa e deve crescere questa tendenza. I giovani devono avere la possibilità di andare all'estero ma anche di tornare, se il viaggio è di sola andata il Sud perde. Poi c'è la sfida del regionalismo differenziato, una opportunità, una battaglia decisiva. Non bisogna contrapporsi ma rilanciare e chi vuole essere classe dirigente al Sud deve avere questa consapevolezza". "Pari diritti - ha concluso il manager - ed idee concrete per far ripartire ed il Mezzogiorno in questa ottica anche l'idea di una macroregione può rappresentare una strada. Il Sud deve giocare unito le sue partite". (Ren)