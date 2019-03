Speciale energia: Regno Unito, polemiche per il bonus da 20 milioni pagato da Shell al boss Ben van Beurden

- Nel Regno Unito sta suscitando polemiche l'ammontare della retribuzione complessiva accordata da Shell al suo presidente esecutivo Ben van Beurden: il boss del gigante petrolifero nel 2018 ha incassato complessivamente un po' più di 20 milioni di euro, raddoppiando i suoi emolumenti rispetto all'anno precedente. Nel riferirne oggi venerdì 15 marzo, in particolare il quotidiano progressista britannico "The Guardian" sottolinea come il compenso ricevuto da Ben van Beurden sia il più alto nella storia di Shell, sia il triplo della media degli stipendi percepiti nel 2017 dai top manager delle prime 100 società quotate alla Borsa di Londra e superi di 143 volte il salario medio dei dipendenti della società petrolifera nel Regno Unito. In un articolo correlato il "Guardian" riporta il parere espresso dallo Institute for Fiscal Studies (IFS) a commento dei dati fiscali resi noti ieri dal Her majesty Revenue and Customs (HMRC, l'agenzia del fisco britannico; ndr): i dati mostrano che l'anno scorso i manager delle aziende hanno ottenuto aumenti di paga del 6 per cento mentre gli aumenti di cui hanno goduto tutti gli altri dipendenti si sono fermati al 3,7 per cento; secondo l'IFS, queste disparità nei trattamenti economici rischiano di esacerbare nel Regno Unito le diseguaglianze ed il rancore sociale. (Res)