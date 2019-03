Speciale energia: Russia, fondo Rdif auspica aumento aziende che accederanno al mercato saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per gli investimenti diretti russi (Rdif) si aspetta che, insieme alla compagnia di servizi petrolifera Novomet, molte altre aziende russe del settore riescano a entrare al mercato saudita. È quanto affermato dal direttore dell'Rdif, Kirill Dmitriev, a margine di un evento dedicato ai giovani dirigenti. "Vogliamo che un centinaio di aziende come Novomet superino il processo di accreditamento presso Saudi Aramco e abbiano accesso al mercato saudita", ha affermato il direttore del Fondo russo. In precedenza, Dmitriev ha affermato che l'Rdif, insieme a Saudi Aramco e al Fondo sovrano dell'Arabia Saudita, prevedono di acquistare il 30 per cento di Novomet. Lo scorso febbraio sono state concordate le condizioni di base per investire nella holding Novomet, società impegnata nello sviluppo e nella produzione di attrezzature per l'oil and gas. (Res)