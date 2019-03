Speciale energia: Iran, esplode gasdotto nel sud-ovest del paese, quattro morti e sei feriti

- È di quattro morti e sei feriti il bilancio dell'esplosione di un gasdotto che collega le città di Mahshahr e Ahvaz nel Khuzestan, provincia dell'Iran sud-occidentale. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana "Mehr". Secondo Kiomars Hajizadeh, direttore generale del dipartimento di gestione delle crisi del Khuzestan, nell'esplosione sono stati coinvolti anche un autobus, un camion cisterna e un'automobile privata. Per Hajizadeh, l'autobus non trasportava passeggeri, ma il conducente è rimasto ferito dalla deflagrazione e si trova attualmente ricoverato in ospedale insieme agli altri feriti. I due passeggeri a bordo dell'auto e l'autista del camion hanno invece perso la vita. Secondo quanto dichiarato a "Mehr" dal portavoce dell'Organizzazione iraniana per le emergenze, Mojtaba Khaledi, l'incendio nel sito dell'esplosione è stato estinto. (Res)