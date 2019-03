Speciale energia: Spagna, Repsol compra una quota della società di batterie elettriche Ampere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero Repsol ha acquistato una partecipazione in Ampere Energy, la società valenzana specializzata nell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla fornitura di energia elettrica residenziale e collegata a diversi partner nel settore delle rinnovabili. Lo riferisce il quotidiano economico "Expansion", spiegando che, attraverso tale operazione, la multinazionale spagnola conferma il proprio impegno verso le tecnologie che favoriscono la transizione energetica. Ignacio Osorio, amministratore delegato di Ampere Energy, ha commentato che "l'arrivo di Repsol come azionista della società è il riconoscimento del valore tecnologico di Ampere Energy e fornisce un nuovo slancio per realizzare i suoi ambiziosi piani di crescita". (Res)