Speciale energia: cinema ed energie pulite, James Bond guiderà una supercar elettrica

- Nel prossimo film della saga dell'agente 007, il 25esimo che è attualmente in preparazione, ad interpretare il ruolo di James Bond sarà ancora l'attore britannico Daniel Craig, ma l'auto che guiderà sulle scene non produrrà alcun rombo: secondo indiscrezioni pubblicate tra gli altri dal quotidiano "The Times" in edicola oggi venerdì 15 marzo, la produzione sta trattando con la Aston Martin per avere a disposizione il modello "Rapide E", la prima supercar elettrica prodotta dalla casa automobilistica del Regno Unito. E' un segno dei tempi, commenta il giornale, che spingono sempre più verso l'abbandono delle auto alimentate con carburanti fossili ed a favore delle auto elettriche. Eppure, come sottolinea sempre oggi il quotidiano "The Guardian", la rete di colonnine di ricarica per auto elettriche è ancora molto deficitaria: rispondendo ad una interrogazione parlamentare, il governo ieri ha dovuto ammettere che almeno un quarto delle amministrazioni locali hanno cancellato qualsiasi piano per l'ampliamento della rete di alimentazione dei veicoli elettrici, a causa della mancanza di fondi; una situazione, commenta il giornale, che rende assai problematico nel Regno Unito l'auspicato passaggio alle auto elettriche per ridurre l'inquinamento atmosferico e contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. (Res)