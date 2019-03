Speciale energia: controllata brasiliana di Iberdrola valuta quotazione in Borsa

- Il Consiglio di amministrazione della brasiliana Neoenergia, controllata dalla spagnola Iberdrola, ha annunciato che inizierà gli studi e i lavori preparatori per una possibile offerta pubblica di azioni. Lo riferisce il quotidiano economico "Expansion", precisando che la compagnia energetica ha anche fatto sapere che "informerà il mercato" in caso di nuovi sviluppi. Neoenergia, che si è fusa nel 2017 con Elektro, è controllata da Iberdrola al 52,45 per cento, dal fondo pensione statale Previ al 38,21 per cento e dal Banco do Brasil al 9,34 per cento. Si era parlato di una possibile quotazione in Borsa anche nel 2017 ma il progetto poi naufragò di fronte allo scetticismo di due partner che non accettarono le condizioni degli investitori sul prezzo delle azioni, considerandolo inferiore rispetto alle aspettative. (Res)